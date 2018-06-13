Почему Европу захлестнули пропутинские настроения

Британский писатель: Европу захлестнули пропутинские настроения — и виноват в этом сам Запад

Эгоистичная политика Запада в области миграции и безопасности привела к тому, что Восточную Европу захлестнула волна антизападных и пропутинских настроений. Они нашли отражение в победах евроскептиков в ряде стран, пишет для The Times Эдвард Лукас . По мнению писателя, главную проблему в этом плане представляют не столько сами евроскептики и «вмешательство» Кремля, сколько слабость традиционных политических решений.

Европа едина, свободна и живёт в мире — так будет и впредь. Так считали в 2004 году, когда политика и история, как казалось, подошли к концу. В десятках стран от Прибалтики до Адриатического и Чёрного морей царило согласие. Европейские ценности предлагали безальтернативный путь к интеграции на основе высоких стандартов процветания и безопасности, вспоминает в своей статье для The Times британский писатель Эдвард Лукас.

Никто не мог этому помешать. Россия Владимира Путина всё ещё не оправилась от хаоса 90-х. Она согласилась на два этапа расширения НАТО ЕС , и, судя по всему, примирилась бы с этим ещё раз. Новые и потенциальные члены этих двух организаций были полны энтузиазма, благодарности и демонстрировали послушание. План казался безупречным.

«Да как бы не так. Большую часть ущерба мы нанесли себе сами. Провалы в Ираке и Афганистане привели к тому, что американский международный порядок безопасности начал казаться высокомерным и недееспособным. Такие страны, как Польша, пожертвовавшие многим во время войн, в которых они не были напрямую заинтересованы, чувствовали, что их использовали и обманули», — вспоминает автор.

Во-вторых, из-за финансового кризиса 2008 года хранители мирового экономического порядка начали выглядеть слабыми эгоистами. Бережливые, нуждающиеся в средствах посткоммунистические страны вроде Словакии спрашивали, почему им приходится платить за нерадивых и привередливых греков.

В-третьих, миграционный кризис 2015 года подогрел ксенофобию: в посткоммунистической Европе национальная идентичность считалась ценной и хрупкой вещью. Пройдя через «советскую оккупацию», эти государства были не в настроении слушать чужаков, которые хотели выхолостить их идентичность путём массовой миграции.

Многие люди в этих странах расценивают западноевропейский опыт массовой миграции из Азии, Ближнего Востока и Африки как безусловный провал, по причине которого возникли параллельные сообщества, усиливающие социальное напряжение и способствующие появлению террористов. В 2015 году лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качинский даже заявил, что мигранты переносят «опасные заболевания».

Этот страх усугублялся также ощущением потери контроля. Никто не спрашивал мнения стран Центральной и Восточной Европы, когда Германия распахнула двери навстречу тому, что они считали бесконтрольной миграцией. Несмотря на эти опасения, этим странам в категоричной форме заявили, что им придётся разделить это бремя.

В результате Венгрия отказалась от выполнения квот, спущенных из Брюсселя , а также построила на своей южной границе барьер. Если вкратце, то в восточноевропейских странах оказалось очень мало мигрантов, однако в политическом плане результат всё равно оказался разрушительным.

Италия , исторически более дружелюбно настроенная по отношению к мигрантам, также чувствует, что с ней обошлись неласково: эта страна является первой остановкой для мигрантов, пересекающих Средиземноморье.

«Все эти факторы привели к тому, что ранее маргинальные идеи стали популярными. Стало допустимым критиковать НАТО, называя его агрессивным, дорого обходящимся воинственным шантажистом», — отмечает писатель, добавляя, что все политические шаги Брюсселя расценивались как попытки чужаков навязать народу свою волю.

Возродившаяся при «режиме Путина» Россия начала пользоваться этим. Она с неодобрением восприняла экспансию Запада вглубь её бывшей «империи», которую в Москве считают своим «задним двором».

«Когда Кремль почуял, что ЕС переоценил свои силы, он бросился в атаку», — считает Лукас.

В странах, где ЕС и НАТО однажды пользовались практически безоговорочной поддержкой, сдвиг оказался колоссальным.

Венгрия некогда была непоколебимым сторонником обеих организаций и очень скептически наблюдала за путинской Россией.

«Я помню Виктора Орбана молодым пламенным прозападным диссидентом, — признаётся автор. — Теперь же он порвал свой старый свод правил и написал новый о том, что он называет «нелиберальной демократией». Его правительство преследует независимые СМИ, запугивает общественные институты, ограничивает культурные свободы и проворачивает тёмные сделки с Россией».

То же самое произошло и в соседней Словении . Впервые Лукас встретился с Янешом Яншой в 1986 году, когда тот был молодым антивоенным активистом, бежавшим из югославской армии. Тогда он рассказывал о том, что стремится к интеграции Словении с Западом. Теперь же антииммигрантская Демократическая партия Янши собирается по итогам выборов формировать правительство.

Однако самое большое беспокойство, по мнению автора, вызывает не Венгрия, а влияние России. Чешский президент Милош Земан — это один из многих региональных популистов, тайно или открыто поддерживающих повестку дня Кремля. Он регулярно критикует попытки поймать «российских шпионов», как и противодействие «российской дезинформации».

В соседней Словакии правительство выступило против антироссийских санкций после «вторжения» Москвы на Украину ; кроме того, оно отказалось выслать российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.

Тем не менее самым большим призом и загадкой, по словам Лукаса, остаётся Польша. Партия «Право и справедливость» настроена против России. Кроме того, Варшава выступает за развёртывание на польской территории американской военной базы — что вызывает осуждение Москвы. Однако по другим вопросам действия польского правительства играют на руку Кремлю. В частности оно допустило опасное ухудшение некогда хороших отношений с Украиной.

Волна антизападных и пропутинских настроений захлестнула не только бывшую «советскую империю», продолжает писатель. Австрийская крайне правая Партия свободы (АПС), которая теперь представлена в правительстве, хочет снять с России санкции.

Однако самым крупным выигрышем Кремля стала победа в Италии пророссийской Лиги Севера и движения Пяти звёзд. Они также хотят снять с России санкции, чем серьёзно усложняют жизнь «ястребиной франко-германской оси» Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, которые хотят сохранять давление на Москву.

Более того, уверен автор, «российские шпионы» и другие агенты сеют за рубежом раздор разной природы — языковой, этнической, социальной, региональной и культурной, — а также пытаются ослабить такие организации как НАТО и ЕС. Чем Запад слабее, тем легче для России становится достижение её долгосрочной цели — отношения к ней как к равной на мировой арене.

Однако, оговаривается автор, валить всё на «вмешательство Кремля» — это слишком лёгкий выход. Гораздо более влиятельным фактором оказывается не сила маргиналов, а слабость традиционных политических течений. Евроскептики побеждают не потому, что у их лидеров есть решения насущных проблем, а потому, что избирателям всё надоело, а другие партии слабы.

И это не временная проблема. С триумфа партии Орбана на выборах в 2010 году прошло уже восемь лет, а венгерские центристские и левые партии по-прежнему представляют собой развалины. В Польше «Право и справедливость» также не слишком популярна. Однако оппозиционные партии никак не могут собраться и нанести свой удар.