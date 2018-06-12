Deutsche Welle исправило статью о конфликте в Донбассе

Deutsche Welle по требованию Украины исправило статью о конфликте в Донбассе

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Немецкое СМИ Deutsche Welle после требования украинской стороны исправило статью, в которой конфликт в Донбассе был назвал гражданской войной. «Мы извиняемся за то, что статья не соответствовала нашим редакционным стандартам — мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — говорится в сообщении в Twitter. В новой редакции из текста убрали формулировку «гражданская война», а ситуацию в Донбассе назвали «конфликтом на Украине ». Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в Twitter отметила, что это «маленькая, но важная победа». Ранее Беца потребовала от Deutsche Welle изменить статью. Формулировка «гражданская война», как подчеркнули в МИД, «неприемлема».