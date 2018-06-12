Ещё
Deutsche Welle исправило статью о конфликте в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Deutsche Welle по требованию Украины исправило статью о конфликте в Донбассе 

RT на русском 11 часов назад
Фото: © Horst Galuschka globallookpress.com
Немецкое СМИ Deutsche Welle после требования украинской стороны исправило статью, в которой конфликт в Донбассе был назвал гражданской войной.
«Мы извиняемся за то, что статья не соответствовала нашим редакционным стандартам — мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — говорится в сообщении в Twitter.
В новой редакции из текста убрали формулировку «гражданская война», а ситуацию в Донбассе назвали «конфликтом на Украине».
Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца в Twitter отметила, что это «маленькая, но важная победа».
Ранее Беца потребовала от Deutsche Welle изменить статью. Формулировка «гражданская война», как подчеркнули в МИД, «неприемлема».
RT на русском: последние новости
Эксперт прокомментировал призыв Меркель в отношении Европы Глава МВД Германии анонсировал пересмотр политики в отношении беженцев Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с Джулианом Ассанжем
Комментарии2  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о планах на газопровод в обход РФ127
Стало известно о «секретных переговорах» по Донбассу317
Турция запустила газопровод в обход России910
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги456
Стало известно новое название Македонии23
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение