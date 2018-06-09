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В Сети посмеялись над рукопожатием Трампа и Макрона
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«Бедный Дональд»: в соцсетях обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Пользователи соцсетей обсуждают рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на саммите G7 в Канаде.
Как отмечают в The Telegraph, оба лидера сказали "правильные вещи, однако рукопожатие показало, что они были "далеко не на одной волне".
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Сначала Макрон взял Трампа за локоть, потом протянул руку для рукопожатия. "Он мой друг", — сказал американский президент и протянул руку в ответ. Макрон долго жал ее и не выпускал. Когда Трамп выдернул руку, фотограф запечатлел белые следы на тыльной стороне ладони.
"Трамп, известный своим сильным рукопожатием, стал жертвой Эммануэля Макрона. Посмотрите, какие отметины оставил француз на руке бедного Дональда", — пишет журналист Чингян Чоу.
​"Макрон определенно дал понять Трампу, что он чувствует, во время рукопожатия на саммите G7", — написал UnsilentMajority.
"Макрон выиграл игру рукопожатий", — пишет Ник Венмейкерс.
"Почему бы просто не устроить поединок по армрестлингу и не покончить с этим?", — предлагает Ли Харш.
"Можно одновременно противостоять Трампу и считать показательный мачизм Макрона неприятным и контрпродуктивным", — отмечает американский аналитик Сюзан Хеннесси.
Манера Трампа пожимать руки уже не первый раз привлекает внимание людей. Обычно он делает это долго и агрессивно, дергая руку оппонента на себя.
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