В Австрии усомнились в отмене санкций против РФ

Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии о санкциях против России

Ранее вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью австрийской газете Österreich, что "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

"Сегодня втроем, вместе с канцлером и вице-канцлером, мы обсуждали общие вопросы и детальные вопросы, и у меня впечатление, что некоторые высказывания вице-канцлера были, возможно, представлены не очень точным образом. Если честно, у меня осталось очень хорошее впечатление от этого правительства", — заявил в среду Юнкер после переговоров с канцлером Австрии и членами его кабинета в Брюсселе.

Он также выразил мнение, что австрийское правительство, которое начнет председательствовать в ЕС с июля, разделяет проевропейские позиции.