Юлию Скрипаль хотят вернуть в Россию

МИД поможет Юлии Скрипаль вернуться в Россию

Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер , Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам.

"Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", — заявил Кожин.

Кожин отметил, что непонятно, насколько свободна Юлия Скрипаль в своих высказываниях, остается неясным, в каких условиях она сейчас находится, и может ли она беспрепятственно общаться с внешним миром.

"Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам", — заявил Кожин.

Кожин отметил, что "явная скованность" Юлии в видеообращении может быть свидетельством того, что ей не хватает "моральной и психологической поддержки родственников". Кожин напомнил, что британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии Виктории в визе, чиня "искусственные препятствия".