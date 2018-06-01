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Юлию Скрипаль хотят вернуть в Россию
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МИД поможет Юлии Скрипаль вернуться в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Россия готова оказать любое содействие Юлии Скрипаль в возвращении на родину, заявил заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артем Кожин.
Ранее в видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что не желает прибегать к его услугам.
"Появление на прошлой неделе видеообращения Юлии Скрипаль, безусловно, обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии. Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое содействие", — заявил Кожин.
Кожин отметил, что непонятно, насколько свободна Юлия Скрипаль в своих высказываниях, остается неясным, в каких условиях она сейчас находится, и может ли она беспрепятственно общаться с внешним миром.
"Поэтому при всем уважении к ее частной жизни мы не снимаем вопрос о предоставлении консульского доступа к нашим согражданам", — заявил Кожин.
Кожин отметил, что "явная скованность" Юлии в видеообращении может быть свидетельством того, что ей не хватает "моральной и психологической поддержки родственников". Кожин напомнил, что британские власти дважды отказали двоюродной сестре Юлии Виктории в визе, чиня "искусственные препятствия".
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.
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