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Президент Польши: саммит НАТО должен обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией
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Президент Польши: саммит НАТО должен обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией 

ТАСС 26 минут назад
ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудничество с Украиной и Грузией должно стать темой июльского саммита НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Рассчитываю, что июльский саммит НАТО станет поводом для серьезной дискуссии о дальнейшем укреплении сотрудничества с Украиной и Грузией", — сказал он.
Спикер Сейма Польши Марек Кухчиньский также отметил, что «двери в альянс должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО». «Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины», — добавил он, выразив мнение, что их существование за пределами НАТО угрожает стабильности.
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