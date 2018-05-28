Президент Польши: саммит НАТО должен обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией

"Рассчитываю, что июльский саммит НАТО станет поводом для серьезной дискуссии о дальнейшем укреплении сотрудничества с Украиной и Грузией", — сказал он.