Президент Польши: саммит НАТО должен обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией 

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудничество с Украиной и Грузией должно стать темой июльского саммита НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"Рассчитываю, что июльский саммит НАТО станет поводом для серьезной дискуссии о дальнейшем укреплении сотрудничества с Украиной и Грузией", — сказал он.
Спикер Сейма Польши Марек Кухчиньский также отметил, что «двери в альянс должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО». «Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины», — добавил он, выразив мнение, что их существование за пределами НАТО угрожает стабильности.