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Президент Италии встретится с Коттарелли
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Президент Италии встретится с Коттарелли после провала проекта правительства Конте 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на встречу экономиста Карло Коттарелли после того, как юрист Джузеппе Конте отказался возглавить правительство. Об этом сообщает агентство ANSA.
За вызовом в Квиринальский дворец может последовать поручение на формирование кабинета министров.
Ранее Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.
27 мая Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.
Коттарелли ранее занимал пост главы департамента МВФ по фискальным вопросам.
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