Президент Италии встретится с Коттарелли после провала проекта правительства Конте

За вызовом в Квиринальский дворец может последовать поручение на формирование кабинета министров.

Ранее Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.

27 мая Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.