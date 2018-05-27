Президент Италии встретится с Коттарелли

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на встречу экономиста Карло Коттарелли после того, как юрист Джузеппе Конте отказался возглавить правительство. Об этом сообщает агентство ANSA.
За вызовом в Квиринальский дворец может последовать поручение на формирование кабинета министров.
Ранее Маттарелла заявил, что примет решение о досрочных парламентских выборах в ближайшее время.
27 мая Джузеппе Конте отказался возглавить итальянское правительство.
Коттарелли ранее занимал пост главы департамента МВФ по фискальным вопросам.