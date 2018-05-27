Юлия Скрипаль мечтала стать матерью перед трагедией

Незадолго до посещения отца Юлия в Британии начала делать в своей квартире ремонт.

Двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала газете «Комсомольская правда» о планах своей родственницы перед поездкой в Солсбери. По ее словам, девушка собиралась стать матерью.

Незадолго до посещения отца Юлия в Британии начала делать в своей квартире ремонт. Она планировала переделать одну из комнат в детскую.

Виктория добавила, что молодой человек Юлии, Степан, пропал после того, как ее поместили в британскую больницу. Родственники девушки не могут с ним связаться, мужчина раньше вел себя странно — не появлялся, когда родственники Юлии приходили в гости. Теперь он своим исчезновением вызывает подозрения как у Следственного комитета , так и у западных средств массовой информации.

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль отметила, что не верит в то, что родственница добровольно записала опубликованное Reuters видеообращение и говорила своими словами. По словам Виктории, девушка изменилась за время, которое провела в больнице в Британии, и ее явно одевал чужой человек.

«Во-первых, она очень сильно похудела. Килограммов на 20, наверное. Во-вторых, это короткое платье. Она такие вообще не носила никогда. Или брюки или длинные юбки — вот привычная для нее одежда. В-третьих, шрам на шее, он будто подчеркнуто заметен, хотя женщины обычно прячут шрамы», — заявила Виктория Скрипаль.

По ее утверждению, речь Юлии также не совсем ей характерна: в ней отсутствуют слова-паразиты, и говорит Юлия быстрее.

«Видно было, что тяжело ей было такое произносить, даже губа нижняя поджималась как-то по-особенному», — сказала Виктория.

Напомним, в среду Юлия Скрипаль дала первое после отравления интервью. Через полицию Британии она передала послание агентству Reuters, в нем она рассказала о лечении в госпитале и планах на будущее.