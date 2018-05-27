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Скрипаль мечтала стать матерью перед трагедией
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Юлия Скрипаль мечтала стать матерью перед трагедией 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Reuters
Незадолго до посещения отца Юлия в Британии начала делать в своей квартире ремонт.
Двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала газете «Комсомольская правда» о планах своей родственницы перед поездкой в Солсбери. По ее словам, девушка собиралась стать матерью.
Незадолго до посещения отца Юлия в Британии начала делать в своей квартире ремонт. Она планировала переделать одну из комнат в детскую.
Виктория добавила, что молодой человек Юлии, Степан, пропал после того, как ее поместили в британскую больницу. Родственники девушки не могут с ним связаться, мужчина раньше вел себя странно — не появлялся, когда родственники Юлии приходили в гости. Теперь он своим исчезновением вызывает подозрения как у Следственного комитета, так и у западных средств массовой информации.
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль отметила, что не верит в то, что родственница добровольно записала опубликованное Reuters видеообращение и говорила своими словами. По словам Виктории, девушка изменилась за время, которое провела в больнице в Британии, и ее явно одевал чужой человек.
«Во-первых, она очень сильно похудела. Килограммов на 20, наверное. Во-вторых, это короткое платье. Она такие вообще не носила никогда. Или брюки или длинные юбки — вот привычная для нее одежда. В-третьих, шрам на шее, он будто подчеркнуто заметен, хотя женщины обычно прячут шрамы», — заявила Виктория Скрипаль.
По ее утверждению, речь Юлии также не совсем ей характерна: в ней отсутствуют слова-паразиты, и говорит Юлия быстрее.
«Видно было, что тяжело ей было такое произносить, даже губа нижняя поджималась как-то по-особенному», — сказала Виктория.
Напомним, в среду Юлия Скрипаль дала первое после отравления интервью. Через полицию Британии она передала послание агентству Reuters, в нем она рассказала о лечении в госпитале и планах на будущее.
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