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В Болгарии умер Светлин Русев
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В Болгарии умер художник Светлин Русев 

ТАСС 1 час назад
Фото: pik.bg
Болгарский художник, иконописец и коллекционер Светлин Русев скончался в субботу в своем доме в Болгарии, три недели не дожив до своего 85-го дня рождения (он родился 14 июня 1933 года). Об этом сообщил Союз болгарских художников.
"Болгария сегодня потеряла одного из своих мудрецов, гениального художника, перед которым поклонялся весь мир. Светлин Русев был один из немногих людей, которые стучали по нашей совести, не давая ей заснуть. Он делал это с благостью, которая показывала любовь к человеку, стимулировала его творить добро. Он был большим человеком и останется таковым", — написал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в письме с соболезнованием родственникам художника, текст которого распространила правительственная пресс-служба.
Светлин Русев написал множество икон и картин, многие из которых находятся в Национальной художественной галерее в Софии, в галереях и частных коллекциях в Болгарии и других странах. Он, в частности, был автором икон и фресок церкви Святой Параскевы, построенной целительницей Вангой в селе Рупите.
Свои работы болгарский живописец неоднократно представлял на выставках в Москве, последняя из них прошла в апреле нынешнего года в Галерее искусств Зураба Церетели, где было представлено более 50 картин, многофигурных композицией, портретов и пейзажей.
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