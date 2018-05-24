Пранкеры раскрыли подробности розыгрыша Джонсона

Кузнецов вместе со своим коллегой Алексеем Столяровым (Лексус) позвонили Джонсону под видом нового премьера Армении Никола Пашиняна и его переводчика.

«В самом разговоре Джонсон был дипломатичен, думаю потому, что премьер Армении ему был не знаком, и у него не было четкого понимания, как себя с ним вести: будет он за Россию или против. Мы проговорили 20 минут, обсудили дело Скрипалей, Сирию, выход США из ядерной сделки по Ирану и в конце превратили наш разговор в шоу», — рассказал Кузнецов, передает РИА «Новости». По его словам, пранкерам удалось сыграть на «зацикленности британцев по поводу вмешательства России во все дела». Он также заявил, что на министра их вывел замглавы МИД Великобритании Алан Дункан. «Мы завербовали зама, чтобы выйти на шефа. Сначала мы связались с заместителем Джонсона — сэром Аланом Дунканом, попросили организовать нам разговор с самим Борисом, через несколько дней он произошел. У нас был прекрасный повод: новый премьер Армении, каких-то дипломатических отношений еще не установлено, вот мы и решили начать их устанавливать сами», — отметил пранкер.

«Сказал, что это важная информация и он передаст ее спецслужбам. Тогда, чтобы совсем все превратить в шапито, мы ему сказали, что президента Украины Порошенко в Польше тоже отравили, но у него был с собой антидот — аппарат «Опохмел». Джонсон несколько раз повторил это название, понял, что что-то не то, и замолчал», — добавил Кузнецов.

Великобритания начала расследование, чтобы узнать, как пранкер, назвавшийся премьером Армении, смог дозвониться до Джонсона.

Ранее стало известно, что российские пранкеры разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, который рассказал им о вариантах новых санкций против российских олигархов.