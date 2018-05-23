Ещё
Пашинян: Ереван рассчитывает, что ЕС ратифицирует договор с Арменией в кратчайшие сроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян: Ереван рассчитывает, что ЕС ратифицирует договор с Арменией в кратчайшие сроки 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Официальный Ереван рассчитывает, что европейская сторона произведет ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения Армении и ЕС в самое ближайшее время. Об этом в среду заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы с нашими европейскими партнерами ведем диалог по этому вопросу и ожидаем, что с их стороны ратификация произойдет в кратчайшие сроки", — отметил Пашинян.
Ранее Армения полностью ратифицировала договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. При этом со стороны ЕС это сделали пока только парламенты Эстонии, Латвии и Литвы.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля.
ТАСС: последние новости
Эксперт: у "Альтернативы для Германии" мало шансов оспорить в суде политику Меркель Telegraph: Великобритания готова остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года ЕС и власти Греции достигли соглашения по реформам Афин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»284
Киев заявил о больших потерях ополченцев204
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку83
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков712
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой85
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение