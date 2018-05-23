Пашинян: Ереван рассчитывает, что ЕС ратифицирует договор с Арменией в кратчайшие сроки 

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Официальный Ереван рассчитывает, что европейская сторона произведет ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения Армении и ЕС в самое ближайшее время. Об этом в среду заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы с нашими европейскими партнерами ведем диалог по этому вопросу и ожидаем, что с их стороны ратификация произойдет в кратчайшие сроки", — отметил Пашинян.
Ранее Армения полностью ратифицировала договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. При этом со стороны ЕС это сделали пока только парламенты Эстонии, Латвии и Литвы.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля.