Пашинян: Ереван рассчитывает, что ЕС ратифицирует договор с Арменией в кратчайшие сроки

"Мы с нашими европейскими партнерами ведем диалог по этому вопросу и ожидаем, что с их стороны ратификация произойдет в кратчайшие сроки", — отметил Пашинян.

Латвии и Литвы. Ранее Армения полностью ратифицировала договор о сотрудничестве с Европейским Союзом. При этом со стороны ЕС это сделали пока только парламенты Эстонии