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Россия заставила Португалию поднять истребители
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Российские пилоты заставили Португалию поднять на перехват истребители 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Португальский вертолет с российским экипажем вызвал переполох в ВВС Португалии после пересечения границы со стороны Испании без разрешения, пишут СМИ.
Зарегистрированный в Португалии вертолет с двумя гражданами России на борту вылетел из испанской провинции Толедо без плана полета и разрешения испанских и португальских авиадиспетчеров, передает РИА «Новости».
На запросы пилоты не отвечали. После пересечения границы вертолетом c базы в португальском Монте Реал в воздух были подняты два истребителя F-16. Они сопроводили вертолет до площадки на набережной в районе Алжеш в округе Лиссабон, куда была вызвана полиция. Инцидент привел к приостановке на 15 минут в целях безопасности на 15 минут взлетов и посадок в аэропорту Лиссабона, сообщает Lusa со ссылкой на авиационной управление Португалии. Происшествие случилось 5 мая, однако о нем стало известно только сейчас. У российских дипломатов нет подробной информации об инциденте.
«Знаем из газет — к нам ни по консульской линии, ни по линии военного атташата обращений не было», — заявили в посольстве России в Лиссабоне.
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