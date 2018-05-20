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Джуканович назвал Черногорию следующим членом ЕС
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Джуканович назвал Черногорию следующим членом Евросоюза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Черногория является наиболее развитым государством Западных Балкан и следующей вступит в ЕС, заявил после вступления в должность президент республики Мило Джуканович.
В воскресенье в старой столице страны — городе Цетине проходит церемония инаугурации главы государства. Лидер правящей Демократической партии социалистов Джуканович произнес слова клятвы перед депутатами Скупщины (парламента) республики, после чего он официально считается вступившим в должность.
"В весьма тяжелых условиях, ведомая четким видением, Черногория сохранила мир. Установила экономическую стабильность, стала независимой страной. Мы наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза", — заявил президент. Трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).
"Европейскому союзу необходима внутренняя консолидация", — добавил Джуканович.
Церемонии инаугурации проходит без высокопоставленных представителей ЕС, лидеров иностранных государств и части парламентской оппозиции.
Лидер правящей Демократической партии социалистов заявлял РИА Новости, что намерен в ходе предстоящего пятилетнего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией. Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны, и фактически руководит Черногорией с 1991 года.
Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил в минувший четверг, что Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза до конца 2025 года.
Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".
Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.
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