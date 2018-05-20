Джуканович назвал Черногорию следующим членом ЕС

Джуканович назвал Черногорию следующим членом Евросоюза

Черногория является наиболее развитым государством Западных Балкан и следующей вступит в ЕС , заявил после вступления в должность президент республики Мило Джуканович.

В воскресенье в старой столице страны — городе Цетине проходит церемония инаугурации главы государства. Лидер правящей Демократической партии социалистов Джуканович произнес слова клятвы перед депутатами Скупщины (парламента) республики, после чего он официально считается вступившим в должность.

"В весьма тяжелых условиях, ведомая четким видением, Черногория сохранила мир. Установила экономическую стабильность, стала независимой страной. Мы наиболее развитое государство Западных Балкан и первый следующий член Евросоюза", — заявил президент. Трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).

"Европейскому союзу необходима внутренняя консолидация", — добавил Джуканович.

Церемонии инаугурации проходит без высокопоставленных представителей ЕС, лидеров иностранных государств и части парламентской оппозиции.

Лидер правящей Демократической партии социалистов заявлял РИА Новости , что намерен в ходе предстоящего пятилетнего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией . Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны, и фактически руководит Черногорией с 1991 года.

Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил в минувший четверг, что Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза до конца 2025 года.

Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".