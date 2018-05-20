В Европе признались в одной из главных своих проблем

Исследовательский центр Европарламента оценил уровень безработицы в Европейском союзе среди молодых людей в возрасте до 25 лет. С документом ознакомился RT. ≥≥ США и ЕС в ожидании торговой войны Испании и Италии. Согласно последним данным ведомства за январь 2018 года, 3,6 млн молодых европейцев остаются безработными. Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Греции «Самый высокий (уровень безработицы) — в Греции (43% по состоянию на ноябрь 2017 года, согласно последним имеющимся данным), Испании (36%) и Италии (31,5%). Безработица среди молодёжи остаётся на высоком уровне по сравнению с другими возрастными группами: молодёжь она затрагивает с вероятностью в три раза большей, чем людей в возрасте от 25 лет и старше», — говорится в документе. По мнению сотрудников ведомства, в Европе присутствует «огромный дисбаланс» по этому показателю. Так, цифры в Чехии и Германии в разы отличаются от показателей стран с наибольшим уровнем безработицы среди молодёжи. «Самый низкий уровень (безработицы среди молодёжи) наблюдался в Чехии (5,8%) и Германии (6,6%)», — отмечается в документе. В целом по ЕС молодыми людьми в 43% случаях заключаются временные контракты, что ставит их в группу риска, считают европейские аналитики.