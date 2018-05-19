На Меркель подали в суд

СМИ: немецкие правые подали в суд на Меркель из-за миграционной политики

Немецкая правая партия "Альтернатива для Германии " (АдГ) подала жалобу в конституционный суд на канцлера ФРГ Ангелу Меркель в связи с проводимой ей миграционной политикой, сообщила в пятницу газета Zeit со ссылкой на юриста партии Штефана Бранднера.

По словам Брандера, по инициативе фракции АдГ в бундестаге , которая выступает против миграционной политики Меркель, 14 апреля была подана жалоба в конституционный суд города Карлсруэ

В жалобе указано, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право участия бундестага в решении вопроса, в связи с чем необходимо проверить решение Меркель об открытии границы из Австрии в Германию для беженцев, принятое в сентябре 2015 года.

"Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведет к желаемому результату", — заявил Брандер.

Он добавил, что тогда Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть свой пост.

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД , въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер , объявили на совместном брифинге в начале октября о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика была одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года. Ранее сообщалось, что партия "Альтернатива для Германии" в случае, если она пройдет в бундестаг на выборах, намерена запустить комиссию по расследованию "политики открытых дверей" канцлера Меркель.