Ещё
Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еврокомиссия подала в суд на шесть стран ЕС за загрязнение воздуха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за отсутствие шагов для очищения воздуха и сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды, сообщается в заявлении комиссии.
"Комиссия решила подать на Францию, Германию и Великобританию в Суд ЕС за превышение предельно допустимых значений диоксида азота и непринятие надлежащих мер по ограничению периодов превышения показателей", — сообщается в заявлении.
Сообщается также, что "дела Венгрии, Италии и Румынии передаются в суд в связи с постоянным высоким уровнем взвешенных частиц PM10".
"Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев… Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно "последних шансов" за десять лет, чтобы улучшить ситуацию", — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.
Комиссия также передала официальные уведомления Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что они не следовали правилам ЕС об официально утвержденных типах транспортных средств.
В январе Велла организовал в Брюсселе министерскую встречу по вопросам чистоты воздуха, в которой приняли участие представители Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Румынии, Словакии, Франции и Чехии. Эти страны тогда уже получили мотивированное заключение ЕК в связи с превышением допустимого уровня загрязнения воздуха в соответствии с действующими нормами ЕС.
В Евросоюзе с 2008 года введены показатели предельной концентрации в воздухе взвешенных частиц PM10, а с 2010 года — диоксида азота.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕК, повышенный уровень содержания в атмосфере 23 из 28 стран-членов ЕС твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно является причиной смерти более 400 тысяч граждан объединенной Европы. Потери для экономики ЕС от этого ЕК оценивает в 20 миллиардов евро в год.
РИА Новости: последние новости
Евросоюз договорился с Балканами усилить борьбу с терроризмом Европа должна быть благодарна Трампу за избавление от иллюзий, заявил Туск МИД Британии осудил открытие Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые дешевые курорты этого лета73
Viber перестал работать18
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»235
Макаревича уличили во лжи180
Васильева получит новую должность24
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Статьи
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение