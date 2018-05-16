Туск: благодаря Трампу ЕС избавился от всех иллюзий

"ЕС должен быть благодарен Трампу. Благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Теперь мы понимаем, что если нам нужна помощь, мы ее можем получить только от самих себя", — написал Туск.

Он также добавил, что "глядя на последние решения Трампа, кто-то даже мог подумать, что с такими друзьями, уже не нужны враги".