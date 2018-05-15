Макрон пообщался по телефону с Нетаньяху

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Кроме того, Макрон «осудил насилие и подчеркнул важность защиты гражданского населения и права на мирные протесты».
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила Нетаньяху обеспокоенность эскалацией насилия в секторе Газа.
Число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев превысило 60.