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Парламент Шотландии отверг проект о Brexit
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Парламент Шотландии отверг проект о Brexit, создав новые сложности для Мэй 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
Парламент Шотландии во вторник ожидаемо отказался одобрить продвигаемый британским правительством законопроект о Brexit, поддержав соответствующее предложение шотландского правительства.
В настоящее время законопроект о Brexit проходит этапы рассмотрения в парламенте страны.
Большинство шотландских парламентариев — 93 человека — сочли, что законопроект будет иметь негативные последствия с точки зрения полномочий региональных властей. К такому выводу пришли члены Шотландской национальной партии, шотландские лейбористы, "зеленые" и либерал-демократы, продемонстрировав редкое единство. Они одобрили предложение шотландского правительства с поправкой лейбористов, в которой содержался призыв к возобновлению переговоров между британским правительством и шотландскими властями.
Поддержать законопроект о Brexit были готовы 30 шотландских парламентариев.
Хотя данное решение не имеет прямых последствий и является скорей символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето, сегодняшнее событие может создать определенные трудности для британского правительства. Если премьер Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.
Шотландия на референдуме в 2016 году голосовала против выхода страны из Евросоюза.
Главными положениями законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.
Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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