В Британии «слепо верят» разведке по делу Скрипалей

Посол России: британские власти «слепо верят» данным разведки по делу Скрипалей

"Складывается впечатление, что они слепо верят той информации, которую распространяет разведка, утверждениям, которые они услышали от руководителя контрразведки господина [Эндрю] Паркера. И, к сожалению, они оперируют этой информацией", — сказал Яковенко.

Он выразил сожаление, что британская сторона с недоверием относится к аргументам российской стороны по делу Скрипалей. Также Яковенко подчеркнул, что Россия руководствуется нормами международного права, а в Британии "оперируют своими представлениями".

Ранее британская полиция объявила о завершении сбора улик почти на всех участках в городе Солсбери.