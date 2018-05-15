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В Британии «слепо верят» разведке по делу Скрипалей
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Посол России: британские власти «слепо верят» данным разведки по делу Скрипалей 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что британские парламентарии "слепо верят" данным, которые им предоставляют спецслужбы по делу Скрипалей, передает РИА "Новости" слова представителя дипмиссии.
"Складывается впечатление, что они слепо верят той информации, которую распространяет разведка, утверждениям, которые они услышали от руководителя контрразведки господина [Эндрю] Паркера. И, к сожалению, они оперируют этой информацией", — сказал Яковенко.
Он выразил сожаление, что британская сторона с недоверием относится к аргументам российской стороны по делу Скрипалей. Также Яковенко подчеркнул, что Россия руководствуется нормами международного права, а в Британии "оперируют своими представлениями".
Ранее британская полиция объявила о завершении сбора улик почти на всех участках в городе Солсбери.
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