Почему Германия обещает дискуссии по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи с коллегами из стран Балтии заявил, что Берлин считает проект "Северный поток-2" коммерческим, но будет иметь в виду, что необходимо провести более тщательные дискуссии по этому вопросу.

"Правительство Германии придерживается взгляда, что этот проект ("Северный поток-2") является, прежде всего, коммерческим, но я буду иметь в виду, что необходимы более тщательные дискуссии по этому вопросу", — сказал Маас на брифинге в Паланге.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, позиции Германии и стран Балтии не совпадают.

"Мягко говоря, наши взгляды не совпадают. Этот проект мы представляем как не совсем совпадающий с энергетической политикой Европы и, конечно, приоритетами", — заявил он.

В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал позицию Германии.

"Конечно, Германия должна как-то успокоить прибалтийских партнеров по Евросоюзу. Если они очень недовольны проектом, то надо делать в их сторону какие-то реверансы. Кроме того, здесь может сказываться влияние Соединенных Штатов, которые сейчас проводят очень жесткую политику в отношении России, и Европа не в состоянии противостоять, поэтому идут такие нападки через "Северный поток — 2". Но проект нужен, прежде всего, Европе. С чисто экономической точки зрения, устойчивые поставки газа из России — это хорошо для Европы, проект коммерчески оправдан. Европе нужен газ даже с точки зрения ее долгосрочных целей постепенного перехода к экологически чистой энергии — все равно достаточно длинный переходный период будет отдан газу. Поэтому наличие надежного источника поставки газа — это плюс. И никакой коммерсант от этого не откажется", — сказал Юрий Рыков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.