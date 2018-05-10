Земан высказался о «Новичке»

Земан о «Новичке»: без производства вещества невозможно его тестировать

Без производства вещества невозможно его тестировать, иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества, заявил в четверг вечером президент Чехии Милош Земан , комментируя высказывания ряда ведущих политиков страны о том, что химическое вещество типа "Новичок" в республике не производилось и не складировалось. Земан в телевыступлении 3 мая заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234. "Я сказал, в частности, премьеру Андрею Бабишу, заявившему после моего высказывания по телевидению о "Новичке", что в Чехии это химвещество не производилось и не складировалось, а лишь тестировалось, о том, что без производства вещества невозможно проводить его тестирование. Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества", — заявил в четверг Земан, выступая по TV Barrandov. Одновременно президент подтвердил, что ранее ему сообщил о работах с химвеществом А-230 директор военного НИИ в городе Брно. В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство Москва это категорически отрицает.