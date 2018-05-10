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Орбан напомнил об идее о «Соединенных Штатах Европы»
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Орбан призвал ЕС оставить идею о «Соединенных Штатах Европы» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после переизбрания обращении к парламенту страны призвал Евросоюз оставить идею о "Соединенных Штатах Европы", сообщает агентство Рейтер в четверг.
"Евросоюз должен отказаться от бредовых кошмаров о "Соединенных Штатах Европы". Евросоюз должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции", — сказал Орбан.
По словам премьера, Венгрия намерена защищать свои границы и бороться против принудительных квот на мигрантов.
Орбан подчеркнул, что проводимая правительством политика дает шанс для роста страны.
"Мы заменили потерпевшую неудачу либеральную демократию христианской демократией 21-го века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", — сказал премьер.
Ранее в четверг парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, он займет эту должность в четвертый раз.
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