Орбан напомнил об идее о «Соединенных Штатах Европы»

Орбан призвал ЕС оставить идею о «Соединенных Штатах Европы»

"Евросоюз должен отказаться от бредовых кошмаров о "Соединенных Штатах Европы". Евросоюз должен вернуться к реальности. И в качестве первого шага там должны пересмотреть свою позицию по миграции", — сказал Орбан.

По словам премьера, Венгрия намерена защищать свои границы и бороться против принудительных квот на мигрантов.

Орбан подчеркнул, что проводимая правительством политика дает шанс для роста страны.

"Мы заменили потерпевшую неудачу либеральную демократию христианской демократией 21-го века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", — сказал премьер.

Ранее в четверг парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра, он займет эту должность в четвертый раз.