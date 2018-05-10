Порошенко рассказал, о чем говорил с Меркель и Макроном

Украинский президент Петр Порошенко встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном для обсуждения реализации минских соглашений, которые предполагают привлечение миротворцев ООН на Донбасс. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев", — сказал Порошенко. Он добавил, что реализация минских соглашения невозможна, если в регионе не будет размещена миротворческая миссия. Ранее в эфире украинского телеканала "Прямой" появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.