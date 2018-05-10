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В Венгрии переизбрали Орбана на пост премьера
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Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Парламент Венгрии в четверг переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра, он займет этот пост в четвертый раз, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, Орбан был избран 134 голосами за, против проголосовали 28 парламентариев, некоторые представители оппозиции бойкотировали заседание.
После голосования премьер-министр заявил, что главной целью нового правительства будет "обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры". Орбан займет этот пост в четвертый раз.
В Венгрии 8 апреля прошли парламентские выборы. По их итогам, правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном победила с 49,6% голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 133 депутатских портфеля из 199.
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