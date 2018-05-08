Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль 

Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль. На церемонии собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.
Приглашение подняться в главный зал Каннского дворца 8 мая получили более трех тысяч гостей. Программу фестиваля открыла драма "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади. Главные роли исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, сообщает ТАСС.
Главный конкурс продлится 12 дней. Для него был отобран 21 полнометражный фильм. Всего жюри отсмотрело почти две тысячи картин.
В программу "Особый взгляд", на конкурс короткометражных фильмов и ретроспективу "Каннская классика" включили еще около 30 фильмов.