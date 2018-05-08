Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль

Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль. На церемонии собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.

Главный конкурс продлится 12 дней. Для него был отобран 21 полнометражный фильм. Всего жюри отсмотрело почти две тысячи картин.

В программу "Особый взгляд", на конкурс короткометражных фильмов и ретроспективу "Каннская классика" включили еще около 30 фильмов.