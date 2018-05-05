Протесты в Париже: ругали Макрона, били журналистов

Почему в Париже десятки тысяч человек вышли протестовать против Макрона

5 мая около 160 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Парижане протестуют против избранного ровно год назад президента Эммануэля Макрона . О том, как проходит демонстрация в центре столицы Франции , читайте в материале «Газеты.Ru»

В центре Парижа местные жители протестуют против президента Франции Эммануэля Макрона. Шествие приурочено к первой годовщине его избрания. В этот день около 2 тыс. жандармов и полицейских обеспечивало порядок на улицах столицы. Организатором акции выступило левое политическое движение «Непокоренная Франция».

Организация сообщила в своем твиттере о том, что участие в акции приняли около 160 тыс. человек, однако полиция сообщает лишь о 40 тыс. участниках.

Митинги также проходят в Тулузе Бордо , однако в них приняло участие меньшее количество людей. Правоохранительные органы сообщали ранее, что 1 мая в Париже проходила демонстрация анархистов, в результат которой около 1200 человек начали столкновения с полицией, из которых 102 участника поместили под стражу.

По сообщениям местных СМИ, тысячи человек, принимающие участие в акции, выступают с различными требованиями. Приверженцы партии «Непокоренная Франция» машут плакатами с лозунгами: «Долой президента богачей», «Нет социальному перевороту».

Одним из организаторов движения является депутат Национального собрания и по совместительству член партии «Непокоренная Франция» Франсуа Рюффен. Согласно его заявлениям, несмотря на то, что Эммануэль Макрон одержал победу на выборах главы государства в мае 2017 года, это совершенно не значит, что демократия не будет существовать на протяжении пяти лет его президентского срока.

«Люди имеют право выступать против него. Макрон — это символ финансистов, банкиров и политики, которая благоприятствует богатым. Мы хотим протестовать против Макрона и его мира, то есть всех тех, кто за ним стоит», — цитирует Франсуа Рюффена издание Le Figaro.

Участники акции публикуют в соцсетях изображения Макрона в виде Наполеона и графа Дракулы. Также они поют песни, в текстах которых критикуется политика действующего президента.

Около 14.00 по местному времени (15.00 мск) колонна из 160 тысяч человек собралась на площади у Оперы Гарнье и двинулась в сторону площади Бастилии. Шествие проходило под контролем правоохранительных органов, серьезных столкновений не наблюдалось.

Однако нападению подверглись несколько журналистов. В тот момент, когда колонна прибыла к конечной точке маршрута, который был ранее согласован, были совершены нападения. Одетые в черное молодые люди набросились на журналистов, освещавших митинг.

Пластиковые и стеклянные бутылки полетели в установленные на площади телестудии. Демонстранты атаковали машину одного из французских телеканалов и попытались пробраться внутрь, автомобилю пришлось срочно покинуть площадь, пробираясь сквозь поток людей.

Машина журналистов France Info пострадала еще больше. Митингующие разбили лобовое стекло транспортного средства и забросили внутрь дымовую шашку через люк.

Молодые люди из числа протестующих при этом показывали неприличные жесты, называли журналистов «коллаборационистами» и призывали их «проваливать с площади».

Окна и двери многих заведений завешаны и закрыты пробковыми панелями. По всей видимости, владельцы магазинов и точек общепита остерегаются столкновений и вспышек насилия. Полиция сообщает, в ходе акций протестов уже задержано четыре человека — у арестованных нашли оружие в виде молотков и ножей.

Напомним, что во вторник, 1 мая прошла акция протестов активистов-леворадикалов, в результате которой вспыхнули беспорядки. Участники митинга разбивали витрины, жгли машины и бросались бутылками с зажигательной смесью. Для усмирения толпы полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. На акции были задержаны более 100 человек.