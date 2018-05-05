Могерини назвала приоритеты совместной работы НАТО и ЕС

Обеспечение военной мобильности является приоритетом в совместной работе Евросоюза НАТО . Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

"Сегодня была продуктивная сессия, мы рассмотрели различные аспекты предстоящей работы, в том числе 17 проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества, по которым ведется совместная работа. Ведущий проект ЕС и НАТО — обеспечение военной мобильности, быстрого и эффективного передвижения военных подразделений и необходимого оборудования между странами, что имеет важное практическое значение", — сказала Могерини, комментируя итоги неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

Глава европейской дипломатии также сообщила, что в июне будет рассматриваться вопрос о предоставлении помощи в реализации проектов в сфере обороны для третьих стран.