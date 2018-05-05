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Могерини назвала приоритеты совместной работы НАТО и ЕС
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Могерини назвала приоритеты совместной работы НАТО и ЕС 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Обеспечение военной мобильности является приоритетом в совместной работе Евросоюза и НАТО. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Сегодня была продуктивная сессия, мы рассмотрели различные аспекты предстоящей работы, в том числе 17 проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества, по которым ведется совместная работа. Ведущий проект ЕС и НАТО — обеспечение военной мобильности, быстрого и эффективного передвижения военных подразделений и необходимого оборудования между странами, что имеет важное практическое значение", — сказала Могерини, комментируя итоги неформальной встречи министров обороны стран ЕС.
Глава европейской дипломатии также сообщила, что в июне будет рассматриваться вопрос о предоставлении помощи в реализации проектов в сфере обороны для третьих стран.
"До середины июня мы представим новый внебюджетный европейский мирный инструмент по помощи партнерам", — сказала Могерини, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, в конце апреля глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут быть решены без участия России. По мнению политика, «необходимо научиться говорить с русскими на равных, на уровне глаз».
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