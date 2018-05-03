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Болгарский либерал призвал к выходу из НАТО
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Болгарский либерал призвал к выходу страны из НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер либеральной болгарской партии «Воля» Веселен Марешки в интервью национальному радио призвал к выходу страны из состава НАТО.
«Мы начнем продвигать идею о проведении референдума по выходу Болгарии из НАТО, это будет одной из наших больших инициатив в рамках кампании по выборам в европейский парламент. Мы считаем, что НАТО на практике ничего нам не дает, но много забирает», — цитирует Марешки ТАСС.
Политик выступил против модернизации армии Болгарии, раскритиковав идею приобретения новых истребителей.
«Если НАТО хочет быть нашим партнером, то спокойно могла бы подарить нам несколько самолетов, а не забирать последние деньги у самого бедного государства Европы и вводить народ в еще большую бедность», — отметил Веселен Марешки.
Это заявление вызвало ответную реакцию среди болгарского политического истеблишмента.
«Это шутка, нельзя эту тему комментировать серьезно. НАТО — это наша коллективная система безопасности, и мы должны быть лояльными членами альянса, и, я продолжаю это повторять, не только на словах, но и реальными действиями по модернизации нашей армии», — заявил президент Болгарии Румен Радев.
«Разумеется, что он (Марешки, — прим. ВЗГЛЯД) нас удивил, от партии «Воля» подобная тема никогда не звучала. Но могу категорично заявить, что Болгария не начнет процедуру по выходу из НАТО, потому что НАТО это часть нашей национальной безопасности», — заявил зампред правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Цветан Цветанов.
Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова назвала поведение Марешки «лицемерным».
Бизнесмен Веселин Марешки создал либеральную партию «Воля» в 2007 году. В 240-местном Народном собрании (парламенте) Болгарии партия «Воля» имеет 12 депутатских мандатов по итогам выборов 2017 года, когда за сторонников Марешки проголосовало 4,15% избирателей или более 145 тыс. человек.
Болгария является членом НАТО с 29 марта 2004 года.
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