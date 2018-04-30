С Шредера требуют компенсацию за разрушенный брак

С 73-летнего Герхарда Шредера требуют компенсацию за разрушенный брак

Бывший муж кореянки испытывает «невыносимую душевную боль».

На 73-летнего экс-канцлера Германии Герхарда Шредера подали иск с целью получить компенсацию за разрушенный брак. Судится с политиком бывший муж кореянки, на которой намерен жениться Шредер.

Свадьба с 48-летней Ким Со Ён должна состояться этой осенью, но этому противится ее экс-супруг.

Мужчина намерен получить около 93 тысяч долларов за «невыносимую душевную боль» и разрушенный брак, сообщает Рёнхап. По его словам, он согласился на развод при условии, что Ён прекратит встречаться со Шредером.

Также корейца задело то, что женщина публично объявила о свадьбе, отметив, что находится в разводе уже несколько лет. По мнению ее бывшего мужа, это ударило по его репутации, ведь развелись они в конце прошлого года.

Для 73-летнего экс-канцлера ФРГ брак с кореянкой станет пятым. В данный момент он проходит процедуру развода с Дорис Шредер-Корф, которая работает депутатом регионального парламента в Ганновере

Как пишут немецкие СМИ, Шредер и Ким Со Ён встречаются уже несколько лет. Женщина работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства. По словам Шредера, он хотел бы выучить корейский язык и вести «нормальную жизнь» со своей избранницей.