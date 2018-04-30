Макрон прокомментировал переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон разместил на своей странице в Twitter видео из самолёта, в ходе которого он звонит президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном

«Провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы ещё раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал он под видео.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану.