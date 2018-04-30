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Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
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Макрон прокомментировал переговоры с Путиным 

RT на русском 41 минуту назад
Французский лидер Эммануэль Макрон разместил на своей странице в Twitter видео из самолёта, в ходе которого он звонит президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
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«Провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы ещё раз оценить ситуацию. Иран никогда не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал он под видео.
Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».
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