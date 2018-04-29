В Британии захотели «наказать» чиновников РФ

Британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз призвал не только замораживать активы российских чиновников, причастных к грубым нарушениям прав человека, и запрещать их въезд на территорию Соединенного Королевства , но и публиковать их имена.

Об этом депутат от Консервативной партии , назначенный в декабре прошлого года премьер-министром Терезой Мэй для контроля и поддержки правительственной антикоррупционной стратегии, написал в воскресенье в газете The Sunday Telegraph.

"Права, предусмотренные "законом Магнитского", которые предложены на рассмотрение парламента на следующей неделе, необходимо не просто приветствовать, они жизненно необходимы после отравления в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества", — отметил Пенроуз в колонке, посвященной намеченному на 1 мая обсуждению в Палате общин британского парламента в третьем чтении так называемой поправки Магнитского в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег. Названная по аналогии с действующим в США "Актом имени Магнитского", эта поправка даст возможность правительству замораживать на территории Великобритании активы иностранных граждан и запрещать им въезд в страну в том случае, если они подозреваются в "грубых нарушениях прав человека".

"Если иностранные олигархи и клептократы, совершившие преступления или поправшие права человека, внезапно поймут, что не могут покупать недвижимость или делать тайные запасы наличности в Великобритании, это навредит их планам, — полагает омбудсмен. — А если конфисковать недвижимость у тех, кто ее уже купил здесь, и заморозить вложения у тех, кто их уже сделал, то будет еще лучше. В дополнение к этому мы должны отказать им в визах, чтобы ни они сами, ни члены их семей не могли въехать в Великобританию, чтобы наслаждаться здесь жизнью, заниматься бизнесом или посылать своих детей в наши школы".

Депутат призывает к тому, чтобы имена людей, внесенных в списки в соответствии с "поправкой Магнитского", были опубликованы — на настоящий момент это допускается лишь применительно к тем, кто объявлен причастным к террористической деятельности.