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Из Шведской академии уходит еще одна писательница
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Из Шведской академии уходит еще одна писательница 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Писательница и драматург, член Шведской академии с 2016 года Сара Стридсберг сообщила об уходе из учреждения на фоне связанного с домогательствами кризиса, информирует Шведская академия.
Академия известна за пределами страны присуждением Нобелевской премии по литературе.
"Шведская академия хотела бы проинформировать, что 27 апреля Сара Стридсберг сообщила о желании оставить свой пост члена (академии)", — говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией в субботу.
Как подсчитала шведская газета Dagens Nyheter, на сегодняшний день об официальном выходе из академии заявили четыре писателя — Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман и Клас Эстергрен.
Заявление Стридсберг появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo. По данным шведских СМИ, только за последний месяц шесть академиков приостановили свою работу в академии или заявили о полном выходе из нее. После начала кризиса в академии только десять членов из 18 активно продолжают работу.
Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой. Деятель, который женат на одной из членов академии, отвергает все обвинения и напрямую с журналистами до сих пор не общался. Шведские СМИ называют, в частности, имя директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно и его супругу, члена Шведской академии Катарину Фростенсон. В середине апреля стало известно, что она приняла решение взять тайм-аут в работе академии.
В составе основанного в 1786 году учреждения — 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно с помощью голосования. Ранее стало известно, что нынешний покровитель Шведской академии король Карл XVI Густав из-за кризиса принял решение изменить ее устав, который бы позволял в будущем добровольный выход членов. Кроме того, если какой-либо академик не будет принимать участия в работе в течение двух лет, он может считаться покинувшим академию.
В минувшую пятницу Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса. На этой неделе шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса академия может отложить присуждение Нобелевской премии по литературе этого года на следующий. Официальных комментариев по вопросу или каких-либо решений в связи с этим пока не было.
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