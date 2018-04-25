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Глава правительства Мадрида ушла в отставку
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Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за ворованного крема 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Reuters
Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес решила уйти в отставку после не утихающих скандалов вокруг ее имени.
«Объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида», — передает ТАСС со ссылкой на выступление Сифуэнтес на пресс-конференции.
Свое решение она предварительно обсудила с командой.
Сообщается, что Сифуэнтес покидает пост на фоне скандалов.
В среду издание Okdiario написало, что в 2011 году Сифуэнтес якобы пыталась украсть из супермаркета два тюбика крема на 40 евро. Уточняется, что она была задержана охранниками магазина, но прибывшая полиция вскоре ее отпустила.
А несколько недель назад издание Diario опубликовало данные о том, что Сифуэнтес якобы обманом получила магистерскую степень. В ответ оппозиция потребовала отставки главы правительства.
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