Норвегия вербовала живших в России соотечественников

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Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за ворованного крема

Раскрытый «норвежский шпион» даст России важный рычаг давления

Берлин отреагировал на обнаружение в Сирии хлора из Германии