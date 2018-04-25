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В Испании нашли «близняшку» Трампа
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В Испании нашли «близняшку» Трампа 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Испании живет «близняшка» президента США Дональда Трампа, сообщает Newsweek.
Ранее в соцсетях появился снимок женщины с мотыгой в руках. Героиня фото показалась пользователям поразительно похожей на американского лидера, так как у обоих похожие черты лица, телосложение и цвет волос.
Как удалось выяснить журналистам, на фотографии запечатлена жительница испанской провинции Ла-Корунья Долорес Лейс Антело, а достоянием общественности снимок стал после публикации в местной газете репортажа о последствиях недавних штормов.
Накануне Антело даже дала интервью испанскому изданию La Voz de Galicia, в котором призналась, что знает о своей популярности в соцсетях и ее причинах. По словам женщины, вероятно, пользователи находят сходство между ней и Трампом из-за цвета волос.
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