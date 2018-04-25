В Испании нашли «близняшку» Трампа

Ранее в соцсетях появился снимок женщины с мотыгой в руках. Героиня фото показалась пользователям поразительно похожей на американского лидера, так как у обоих похожие черты лица, телосложение и цвет волос.

Donald Trump na Costa da Morte pic.twitter.com/HQhAce25yM— Paco Mariño (@Laboreiro) 21 апреля 2018 г.

Как удалось выяснить журналистам, на фотографии запечатлена жительница испанской провинции Ла-Корунья Долорес Лейс Антело, а достоянием общественности снимок стал после публикации в местной газете репортажа о последствиях недавних штормов.

Накануне Антело даже дала интервью испанскому изданию La Voz de Galicia, в котором призналась, что знает о своей популярности в соцсетях и ее причинах. По словам женщины, вероятно, пользователи находят сходство между ней и Трампом из-за цвета волос.