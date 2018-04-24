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Британия пересмотрит финансовые отношения с ЕС
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Британия пересмотрит финансовые отношения с ЕС 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Существующая в ЕС система доступа к рынкам для иностранных финансовых фирм не идеальна, но может работать в Британии после выхода страны из блока в следующем году, заявил глава финансового сектора ЕС.
Валдис Домбровскис EPA/Stephanie Lecocq
Так называемая система эквивалентности основана на том, что Брюссель предоставляет доступ к ЕС банкам, страховщикам и управляющим активами из-за пределов блока, если блок считает свои домашние правила достаточно похожими.
Но Великобритания заявила, что эквивалентность слишком односторонняя и требует индивидуальной торговой сделки для банков, основанной на взаимном признании Великобритании или ЕС, принимающих правила друг друга.
Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии и ответственный за финансовые услуги, сказал, что эквивалентность была прагматичным решением для Великобритании после выхода страны из состава ЕС.
"Эквивалентность не идеальна ни для фирм, ни для регуляторов, — сказал Домбровскис на конференции в Лондоне. — Но мы не должны позволять совершенству быть врагом добра. Эквивалентность оказалась прагматичным решением, которое работает во многих разных обстоятельствах, и оно может работать и в Великобритании после Brexit".
Лидеры ЕС в марте договорились о том, что «улучшенная» эквивалентность может стать частью будущих торговых переговоров с Великобританией для финансовых услуг.
Домбровскис сказал, что это означает адаптацию эквивалентности применительно к стране, которая является системной для ЕС. Великобритания является крупнейшим финансовым центром в Европе.
"Несмотря на эти улучшения, есть некоторые четкие пределы эквивалентности", — сказал чиновник.
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