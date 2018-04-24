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В ЕС пообещали Армении помощь в укреплении демократии
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В ЕС пообещали Армении помощь в укреплении демократии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters
Глава делегации Евросоюза (ЕС) в Ереване, посол Петр Свитальский заявил, что ЕС поможет Армении укрепить демократию. Об этом сообщает РИА «Новости».
"ЕС поможет Армении укрепить демократию, правосудие, верховенство закона, бороться с коррупцией", — заявил Свитальский.
Он добавил, что протесты на территории страны показали важность этих ценностей для армян.
Ранее делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС в Ереване выступили с совместным заявлением по поводу срыва переговоров премьер-министра Сержа Саргсяна и лидера оппозиции депутата Никола Пашиняна.
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