В ЕС пообещали Армении помощь в укреплении демократии

"ЕС поможет Армении укрепить демократию, правосудие, верховенство закона, бороться с коррупцией", — заявил Свитальский.

Он добавил, что протесты на территории страны показали важность этих ценностей для армян.