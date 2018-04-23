Мишень или мошенник: откуда взялась новая версия в «деле Скрипаля»

Латвия. Версия о причастности к инциденту в Солсбери бывшего агента ФСБ с позывным "Гордон" появилась после допроса перебежчика КГБ Бориса Карпичкова, который имеет богатую криминальную историю и страдает от посттравматического стрессового расстройства, пишет Sputnik

В расследовании по делу отравления Скрипалей "серьезный прорыв", рапортовала британская пресса. В контртеррористическом подразделении Скотленд-Ярда заявили, что предполагаемое покушение на экс-сотрудника ГРУ и его дочь выполнила "ударная группа", якобы контролируемая российским правительством

СМИ писали, что к отравлению Сергея Юлии Скрипалей причастен 54-летний бывший агент ФСБ с позывным "Гордон". Местная полиция полагает, что он уже вернулся в Россию и его никогда не удастся допросить.

Как оказалось, имя Гордона всплыло после пятичасового допроса перебежчика КГБ Бориса Карпичкова полицией Лондона на прошлой неделе. Он рассказал, что Гордон якобы был его подчиненным в Латвии в 1990-х. По словам Карпичкова, их пути с Гордоном пересеклись в КГБ Латвийской ССР, где оба служили.

Как отмечает Sputnik Латвия, это уже не первое громкое "разоблачение", связанное с именем Бориса Карпичкова. Ранее бывший рижанин в интервью журналистам Mirror утверждал, что существует целый список из бывших российских разведчиков, которые выехали на Запад и которым грозит смерть.

В это число якобы попал и он сам. Карпичков рассказал, что в 2006 году его пытались отравить, но он выжил, правда, похудел на 30 килограммов и полностью облысел. Сейчас, по словам Карпичкова, он страдает стрессовым расстройством, поскольку живет в постоянном страхе и спит всего четыре часа в сутки.

Самый разыскиваемый преступник Латвии

Вероятно, причины для страха у Бориса Карпичкова действительно есть. Но к "делу Скрипалей" они отношения не имеют. Борис Карпичков — обладатель богатой криминальной биографии. И регулярно привлекает к себе внимание СМИ скандальными комментариями по любым громким делам.

Так, еще совсем недавно (как минимум до 2012 года) экс-сотрудник КГБ ЛССР Борис Карпичков входил в список самых разыскиваемых преступников Латвии. Ему вменялся целый ряд обвинений: мошенничество, присвоение денежных средств, подделка документов, незаконное ношение оружия. В розыске полиции Латвии бывший контрразведчик находился с 1996 года.

Карпичков был одним из подозреваемых по делу о хищении в банке Olimpija 500 тысяч долларов из кредита G-24. Также у следствия были вопросы по поводу пропажи денег к экс-председателю совета акционеров этого банка Льву Кремеру (убит 30 апреля 2000 года) и к президенту концерна Pardaugava Владимиру Лескову (скрылся в России).

Карпичкову было предъявлено обвинение, суд санкционировал его арест, который вскоре был заменен на домашний арест. Карпичков пробыл дома пять месяцев, а 5 июня 1996 года исчез из квартиры, расположенной на 6-м этаже.

По версии самого Карпичкова, на побег он решился, так как серьезно опасался за свою жизнь — вокруг него "закрутились интересы высокопоставленных лиц". В латвийской прессе сообщалось, что в свое время Карпичков, занимаясь сбором информации по заказу руководства Olimpija, смог тайно записать большое количество неформальных разговоров между банкирами, поддерживающими их политическими деятелями и обеспечивающими им тыл криминальными группировками.

Карпичкову два года удавалось скрываться от латвийской полиции, после чего он объявилсяв Великобритании , где был арестован. Генеральная прокуратура Латвии направила запрос о его выдаче. Однако в 2002 году Высший Королевский суд Великобритании своим постановлением прекратил "экстрадиционные преследования" Карпичкова.

После этого он перебрался в Австралию . Но затем снова вернулся в Великобританию. Латвийская полиция все это время продолжала добиваться нового задержания и выдачи экс-контрразведчика, но безуспешно.

Очень тайный агент

В первые два года розыска латвийская пресса приписывала Карпичкову сотрудничество со спецслужбами разных стран — Латвии, России и даже США . При этом представители латвийских спецслужб заявляли, что он никогда не работал в интересах прибалтийской республики. Покинув Латвию, Карпичков долго не мог определиться с местом проживания, обвиняя разные страны в том, что они не могут обеспечить ему, как тайному агенту, надежную защиту. Критики удостоилась не только Латвия, но и Великобритания, США, Россия (документы о предоставлении политического убежища в России Карпичков подал после задержания его в рамках международного розыска в апреле 1997 года в Шереметьево-1 ) и даже Новая Зеландия

Параллельно с этим Карпичков регулярно делал различные скандальные заявления, комментируя не только громкие дела в отношении латвийских олигархов, но даже дела международного масштаба.

Например, в 2012 году Борис Карпичков рассказывал британской прессе о том, что Великобритания проводит секретные операции в отношении беглых российских олигархов Бориса Березовского Романа Абрамовича , а также поддерживает организацию "Наши".

Несколькими годами ранее Карпичков через газету The Daily Mail обвинил спецслужбы Соединенного Королевства в смерти военного эксперта Дэвида Келли . Последний занимался разоблачением фальсификаций в отчетах британского правительства о наличии оружия массового поражения в Ираке . В июле 2003 года Дэвид Келли был обнаружен мертвым в лесу в Оксфордшире, а следствие заключило, что смерть наступила в результате самоубийства. Но у Карпичкова была своя версия: от ученого избавились за "безрассудное поведение".

В качестве источника информации об убийстве Келли экс-контрразведчик назвал своего бывшего начальника Питера Эверетта, руководившего компанией Group Global Intelligence Services. В этой фирме работали бывшие сотрудники разведки MI-5, которые выполняли детективную работу по заказам частных фирм. Сам Эверетт категорически отрицал тот факт, что знал что-либо об этом преступлении, хотя и признался, что говорил с Карпичковым о смерти Келли.

Существует предположение, что именно это громкое заявление тогда и помогло избежать Борису Карпичкову экстрадиции в Латвию. После чего вектор разоблачений экс-контрразведчика кардинально изменился и он "занялся" спецслужбами России и "агентами" Кремля. По одной из версий, британские спецслужбы объяснили Карпчикову шаткость его положения и подсказали, "что нужно говорить" и против кого. Не исключено, впрочем, что срок давности по преступлениям в Латвии у Бориса Карпичкова истек, и ему уже не надо опасаться экстрадиции на родину. Однако это никак не отменяет того факта, что к показаниям экс-контрразведчика, который, как он сам заявляет, сейчас страдает посттравматическим стрессовым расстройством, следует относиться с осторожностью.

"Дело Скрипалей"