На конференции в Таллине обсудят будущее и безопасность Евросоюза

Конференцию, которая пройдет с 23 по 24 апреля, открыл спикер парламента Эстонии Эйки Нестор. «Страны ЕС, конечно, имеют разногласия относительно будущего Евросоюза, и важно это честно и открыто обсудить. Отношения ЕС со своими гражданами должны отстаивать именно национальные парламенты», — приводит слова Нестора пресс-служба эстонского законодательного органа.