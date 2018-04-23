В ФРГ сообщили, сколько беженцев примут в рамках переселенческой программы 

БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев", — сказала Меркель на совместном брифинге с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Берлине.
Она добавила, что данную квоту Германия «зарезервировала», в частности, в рамках выполнения соглашения между Турцией и ЕС о легальном приеме беженцев в обмен на передачу Анкаре нелегалов из Европы.