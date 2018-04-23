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В ФРГ сообщили, сколько беженцев примут в рамках переселенческой программы
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В ФРГ сообщили, сколько беженцев примут в рамках переселенческой программы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия примет в рамках текущей переселенческой программы 10 тысяч беженцев", — сказала Меркель на совместном брифинге с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Берлине.
Она добавила, что данную квоту Германия «зарезервировала», в частности, в рамках выполнения соглашения между Турцией и ЕС о легальном приеме беженцев в обмен на передачу Анкаре нелегалов из Европы.
Канцлер отметила, что «целью остается борьба с нелегальной миграцией». Для этого Берлин намерен продолжать оказывать помощь в кризисных регионах, к примеру, в Сирии, Ливии и в регионе озера Чад, сказала она. Меркель добавила, что эта работа «остается очень напряженной и требует много средств».
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