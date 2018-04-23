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ЕС готов рассмотреть доступ к услугам на британском финрынке после Brexit
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ЕС готов рассмотреть доступ к услугам на британском финрынке после Brexit 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Евросоюз готов рассмотреть предоставление финансовым компаниям и клиентам доступа к ряду услуг на британском финансовом рынке после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС, заявил сити-министр Великобритании Джон Глен, выступая на конференции CityWeek в понедельник в Лондоне.
По словам министра, представители переговорщиков со стороны ЕС признали, что участникам финансовых рынков следует представить некий доступ на рынки друг друга после Brexit.
"Туман рассеивается. Мы уже видим прогресс", — сказал Глен, комментируя переговоры Лондона и Брюсселя, касающиеся финансового рынка.
Ранее Британия предложила будущую торговую сделку по финансовому рынку, предполагающую признание регулирования друг друга. Однако ЕС до последнего времени отвергал такую идею.
Великобритания должна покинуть ЕС в конце марта 2019 года. Переговоры о «разводе» ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.
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