СДПГ возглавила Андреа Налес

Андреа Налес стала первой женщиной, возглавившей СДПГ

Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Висбадене утвердил 47-летнюю Андреа Налес на пост председателя партии, сообщил телеканал N24. Она заявила, что коалиционному правительству Германии следует усилить "дипломатическую активность" в отношениях с Россией

Налес стала первой женщиной на этом посту за почти что 155-летнюю историю СДПГ.

За ее кандидатуру проголосовали 66,35% делегатов.

В своей речи на съезде Налес пообещала всеобъемлющую реформу и обновление партии, параллельно с работой в правительстве "большой коалиции" во главе с канцлером Ангелой Меркель . В частности, она выступила за усиление "дипломатической активности" в отношениях с Россией и пообещала "дословное выполнение" заявленной в коалиционном договоре программы реформирования Европы.

В результате выборов в бундестаг в 2017 году социал-демократы получили исторически низкий результат — 20,5%. Падения рейтинга СДПГ оказалось особенно стремительным на востоке страны, в так называемых новых землях.

В результате многомесячных сложных переговоров в СДПГ решили повторно вступить в правительственную коалицию во главе с Меркель. После отставки председателя партии Мартина Шульца , с чьим именем связывают поражение на выборах, СДПГ временно возглавили Налес и вице-председатель партии Олаф Шольц — нынешний вице-канцлер и глава минфина

Шольц назвал "историческим моментом" и "прогрессом, которого давно не доставало" утверждение Налес главой партии.

Ранее Налес была зампредседателя СДПГ (2007-2009 годы), генсеком партии (2009-2013) и министром труда Германии (2013-2017).