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СДПГ возглавила Андреа Налес
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Андреа Налес стала первой женщиной, возглавившей СДПГ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AP Photo / Michael Probst
Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Висбадене утвердил 47-летнюю Андреа Налес на пост председателя партии, сообщил телеканал N24. Она заявила, что коалиционному правительству Германии следует усилить "дипломатическую активность" в отношениях с Россией.
Налес стала первой женщиной на этом посту за почти что 155-летнюю историю СДПГ.
За ее кандидатуру проголосовали 66,35% делегатов.
В своей речи на съезде Налес пообещала всеобъемлющую реформу и обновление партии, параллельно с работой в правительстве "большой коалиции" во главе с канцлером Ангелой Меркель. В частности, она выступила за усиление "дипломатической активности" в отношениях с Россией и пообещала "дословное выполнение" заявленной в коалиционном договоре программы реформирования Европы.
В результате выборов в бундестаг в 2017 году социал-демократы получили исторически низкий результат — 20,5%. Падения рейтинга СДПГ оказалось особенно стремительным на востоке страны, в так называемых новых землях.
В результате многомесячных сложных переговоров в СДПГ решили повторно вступить в правительственную коалицию во главе с Меркель. После отставки председателя партии Мартина Шульца, с чьим именем связывают поражение на выборах, СДПГ временно возглавили Налес и вице-председатель партии Олаф Шольц — нынешний вице-канцлер и глава минфина.
Шольц назвал "историческим моментом" и "прогрессом, которого давно не доставало" утверждение Налес главой партии.
Ранее Налес была зампредседателя СДПГ (2007-2009 годы), генсеком партии (2009-2013) и министром труда Германии (2013-2017).
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