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Франция попросит США смягчить антироссийские санкции
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Франция попросит США смягчить антироссийские санкции 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Франция обратилась к Германии, Великобритании и Италии с просьбой организованно убедить Вашингтон ослабить санкции в отношении России. Об этом сообщает The Financial Times.
По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы.
Это может коснуться как автопромышленности, так и космической отрасли, пишет газета. В частности, ограничения в отношении компании «Русал» могут вызвать рост цен на металл и другое сырье.
«Если некоторые заводы остановят работу, то не смогут быстро ее возобновить. Поэтому решение нужно принимать срочно», — сказал Макрон.
О своих намерениях он заявил перед предстоящим визитом в Вашингтон, который состоится на этой неделе. С президентом США Дональдом Трампом также должна встретиться и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как пишет издание, немецкие бизнесмены также озабочены последствиями антироссийских ограничительных мер.
6 апреля США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. Основным рынком реализации алюминия для компании являются страны Евросоюза, на которые приходятся 45 процентов продаж.
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Комментарии2  Ещё 7 источников 
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