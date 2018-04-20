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Руководители Германии и Франции готовят важные реформы в ЕС
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Руководители Германии и Франции готовят важные реформы в ЕС 

ИА Синьхуа 1 час назад
Берлин, 20 апреля /Синьхуа/ — Канцлер Германии Ангела Меркель и прибывший с визитом президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявили, что планируют в июне опубликовать проект важных реформ в рамках ЕС.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции заявили, что несмотря на разногласия стороны достигнут консенсуса в июне этого года и на заседании ЕС высокого уровня выдвинут важные предложения, касающиеся политики по проблеме беженцев, совместной внешней политики стран ЕС и финансовых проблем еврозоны.
Ангела Меркель указала: «Мы должны провести открытое обсуждение и в конечном итоге пойти на компромисс». Она также заявила, что взгляды Германии и Франции по ряду вопросов расходятся, однако страны могут добиться хороших результатов по конкретным направлениям. По ее словам, страны ЕС должны выступать единым фронтом против общих проблем Евросоюза.
Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что процесс европейского развития оказался на распутье, а международная ситуация в области безопасности и торговые конфликты — это испытания для Европы.
По сообщению германских СМИ, ключевые предложения президента Франции — выработать единую финансовую политику еврозоны и учредить европейский валютный фонд. Однако Германия с настороженностью относится к этим инициативам. Некоторые члены правящей коалиции в составе ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель, выражают озабоченность по поводу того, что проект Эммануэль Макрона может увеличить финансовое бремя Германии. —0—
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