Руководители Германии и Франции готовят важные реформы в ЕС

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции заявили, что несмотря на разногласия стороны достигнут консенсуса в июне этого года и на заседании ЕС высокого уровня выдвинут важные предложения, касающиеся политики по проблеме беженцев, совместной внешней политики стран ЕС и финансовых проблем еврозоны.

Ангела Меркель указала: «Мы должны провести открытое обсуждение и в конечном итоге пойти на компромисс». Она также заявила, что взгляды Германии и Франции по ряду вопросов расходятся, однако страны могут добиться хороших результатов по конкретным направлениям. По ее словам, страны ЕС должны выступать единым фронтом против общих проблем Евросоюза.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что процесс европейского развития оказался на распутье, а международная ситуация в области безопасности и торговые конфликты — это испытания для Европы.

По сообщению германских СМИ, ключевые предложения президента Франции — выработать единую финансовую политику еврозоны и учредить европейский валютный фонд. Однако Германия с настороженностью относится к этим инициативам. Некоторые члены правящей коалиции в составе ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель, выражают озабоченность по поводу того, что проект Эммануэль Макрона может увеличить финансовое бремя Германии. —0—