Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал сообщение об обнаружении в Сирии контейнеров с хлором из Германии.

«У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», — цитирует РИА Новости Бройля.

По его словам, разрешения на импорт хлора из Германии в Сирии не выдавались.

Присутствовавшая на брифинге представитель Минэкономики ФРГ также заявила, что у её ведомства нет «никаких сведений» о подобных поставках.

«Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено», — добавил Бройль.