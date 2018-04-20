Ещё
Германия отреагировал на обнаружение в Сирии хлора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия отреагировал на обнаружение в Сирии хлора 

RT на русском 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль прокомментировал сообщение об обнаружении в Сирии контейнеров с хлором из Германии.
«У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить», — цитирует РИА Новости Бройля.
По его словам, разрешения на импорт хлора из Германии в Сирии не выдавались.
Присутствовавшая на брифинге представитель Минэкономики ФРГ также заявила, что у её ведомства нет «никаких сведений» о подобных поставках.
«Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено», — добавил Бройль.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что на освобождённых территориях Восточной Гуты найдены хлор и дымовые шашки западного производства.
RT на русском: последние новости
В МИД России назвали обвинения Британии в кибератаках провокационным выпадом Шефчович: ЕС выступает за равные правила для «Северного потока — 2» и других трубопроводов В Еврокомиссии заявили о регрессе Турции в процессе вступления в ЕС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание333
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей265
«Весь салон залит кровью»134
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40039
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть49
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение