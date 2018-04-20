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Захарова высказалась о теме киберугроз в Лондоне
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Захарова рассказала, зачем Лондон эксплуатирует тему киберугрозы 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Темой мнимой киберугрозы от РФ британцев готовят к одобрению антироссийской кибератаки, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой киберугрозы со стороны России, правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием", — говорится в сообщении министерства.
Ведомство обратило внимание на обвинения министра внутренних дел Эмбер Радд 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".
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