Захарова высказалась о теме киберугроз в Лондоне

Захарова рассказала, зачем Лондон эксплуатирует тему киберугрозы

"Создается впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой киберугрозы со стороны России, правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием", — говорится в сообщении министерства.

Ведомство обратило внимание на обвинения министра внутренних дел Эмбер Радд 11 апреля в адрес России в осуществлении "систематических кибератак".