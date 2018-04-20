Меркель против Трампа. Германия просит об одолжении и угрожает

После прихода к власти президента Дональда Трампа отношения между Берлином и Вашингтоном проходят испытание на прочность. В ФРГ недовольны протекционистской политикой США и антироссийскими санкциями, задевающими немецкий бизнес. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить эти вопросы 27 апреля на встрече с американским лидером. Вашингтон может ответить асимметрично: первого мая истекает срок действия налоговых льгот по поставкам стали и алюминия из ЕС

"Договариваться с Трампом крайне непросто"

Крупный бизнес Германии настраивает Ангелу Меркель на жесткий разговор с Вашингтоном. Как стало известно американской прессе, компании Siemens , Daimler и Volkswagen рассчитывают, что бундесканцлерин поможет им выйти из-под действия антироссийских санкций США. Просить американцев об уступке собирается министр финансов ФРГ Олаф Шольц . Однако исход переговоров непредсказуем.

"Трамп отстаивает принцип Аmerica first ("Америка прежде всего". — Прим. ред.) и далек от идей равноправного партнерства. Меркель не раз пыталась договориться с ним. Но ее возможности влиять на США ограниченны. Европейцам не удалось убедить Трампа принять их точку зрения в расчет, например, по климату: США вышли из Парижского соглашения. Далеко не ясно, как обернется дело на этот раз", — дал свою оценку ситуации в интервью РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Итоги предыдущего визита Меркель в Вашингтон не дают оснований для оптимизма.

"Одно из изданий назвало тот разговор "встречей терапевта с провокатором". Меркель пыталась убедить Трампа принять правила игры, но никакого немедленного воздействия это не возымело", — говорит Данилов.

Эти опасения подтверждают сигналы, поступающие из Белого дома. Не проходит и месяца, чтобы президент Трамп не выступил с критикой Германии, главным образом из-за того, что ФРГ больше продает товаров Соединенным Штатам, чем покупает у них.

Торговые суда в порту Гамбурга, Германия

"Отношения США и Германии могут ухудшиться"

Политики ФРГ не раз высказывались против антироссийских санкций, прибегая порой к резким выражениям. Летом 2017 года Зигмар Габриэль , занимавший пост министра иностранных дел, назвал очередной пакет торговых ограничений против Москвы попыткой "привнести новое и чрезвычайно негативное качество в отношения США и ЕС".

"Не следует смешивать политику и экономику", — заявил тогда глава МИД, выступивший совместно с канцлером Австрии Кристианом Керном.

Габриэля беспокоили интересы крупного бизнеса, участвующего в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Американские санкции, одобренные Трампом в августе 2017 года, позволяют вводить штрафные меры не только против российских компаний, но и их партнеров за рубежом. Однако протесты ФРГ и Австрии Вашингтон в расчет не принял.

Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Несколько большего успеха Германия добилась этой весной, когда Трамп пригрозил введением пошлин против автомобилей из ФРГ. Хотя вопрос остается открытым, к практическим мерам против немецкого автопрома Белый дом пока не перешел.

В Германии дают понять, что недовольны нынешним состоянием отношений с американским партнером, которого считают непредсказуемым. Накануне визита Меркель Берлин готовится поменять посла в Вашингтоне. И подсчитывает возможные убытки, если торговая война все-таки разразится. На фоне угроз США в Германии обозначился риск рецессии, ранее считавшийся пренебрежимо малым. Немецкий институт по исследованию макроэкономики и экономической конъюнктуры (IMK) оценил вероятность начала спада производства в 2018 году в 32%.

Меркель за крупный бизнес, но не за мелкий

Позиции Меркель на переговорах с Трампом по поводу протекционизма и антироссийских санкций ослабляют внутренние противоречия.

В разговоре с РИА Новости депутат бундестага , уроженец Казахстана Антон Фризен рассказал, что в ФРГ от конфронтации с Россией страдают не очень крупные компании из бывшей ГДР.

"Фирмы в секторе машиностроения и аграрного бизнеса в Восточной Германии понесли большие убытки из-за давления на Москву", — говорит он. — Неясно, услышит ли эти голоса политическая элита в Берлине. Как известно, в будущем кабинете Меркель нет ни одного восточного немца".

Нежелание Меркель принять в расчет интересы некрупного немецкого бизнеса, страдающего от санкционной войны, не составляет тайны для Вашингтона. И дает основания Трампу отказывать Меркель в том, в чем она сама отказывает своим согражданам.