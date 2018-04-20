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В ЕС призвали запретить программы «Касперского»
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Евродепутат призвал запретить программы «Касперского» в учреждениях ЕС 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Евродепутат от Польши Анна Фотыга, которая в 2016 году была автором скандальной резолюции ЕП о противодействии российским СМИ, предложила внести в разрабатываемый проект заявления о кибербезопасности пункт с призывом запретить использование в учреждениях ЕС продуктов "Лаборатории Касперского".
"Поправка 336, Анна Фотыга. Предложение о внесении поправки в резолюцию. Пункт 31-j: "Призывает ЕС провести всестороннюю проверку программного обеспечения, IT и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, используемых в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства и запретить те, которые были подтверждены как вредоносные, такие как "Лаборатория Касперского", — говорится в проекте документа, который проходит обсуждение в рамках комитета по иностранным делам ЕП.
В размещенном в базе данных ЕП документе собраны поправки к проекту резолюции депутата-докладчика от Эстонии Урмаса Паэта по тематике кибербезопасности. В исходной его версии "Лаборатория Касперского" не упоминается. В проекте, впрочем, упоминается Россия, наряду с Китаем и КНДР.
"Принимая во внимание, что различные государственные игроки — Россия, Китай и КНДР, в числе других — были вовлечены в нежелательные кибердействия для достижения политических, экономических целей или целей в области безопасности, которые включают атаки на объекты критической инфраструктуры, кибершпионаж, кампании по дезинформации и ограничение доступа к интернету (например, Wannacry, NonPetya); такая деятельность может являться противоправным деянием в соответствии с международным правом и может привести к совместному европейскому ответу", — указано в одном из пунктов проекта.
В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Министерство внутренней безопасности США в 2017 году предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
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